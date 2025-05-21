Шелдон Ремпал стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина — 2025

В Ярославле завершился пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» нанёс поражение челябинскому «Трактору» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и стать обладателями Кубка Гагарина. Таким образом, по итогам завершившегося плей-офф его лучшим бомбрдиром стал канадский нападающий «Салвата Юлаева» Шелдон Ремпал, на счету которого 21 (8+13) очко.
Вторым бомбардиром стал форвард «Трактора» Максим Шабанов, набравший 20 (10+10) очков. Тройку лучших замкнул ещё один уфимец Скотт Уилсон, на счету которого 16 (7+9) очков.
Отметим, что среди новоиспечённых чемпионов лучшим стал Александр Радулов, набравший, как и Уилсон, 16 (7+9) баллов за результативность, однако первому потребовалось на это на один матч больше.
- 21 мая 2025
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