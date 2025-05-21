Радулов: посвящаю победу Ярославлю и тем, кого с нами нет. Верю, что сверху наблюдают
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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов посвятил победу в Кубке Гагарина Ярославлю и всем погибшим членам команды в 2011 году.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4) 1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5) 2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)
– Всё могло в любой игре повернуться как в одну сторону, так и в другую. «Трактору» нужно отдать должное за хороший сезон и серьёзную серию. А у нас – поздравить пацанов, они долго к этому шли. Было обидное поражение в прошлом году. Пацаны заслужили снова быть в финале.
– Победу посвящаете им?
– Безусловно, 100%. Всему городу и тем, кого с нами нет. Верю, что они сверху наблюдают и дают какую-то энергию. Спасибо им большое. Мы наконец-то это сделали! – передаёт слова Радулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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