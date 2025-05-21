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Радулов ответил на вопрос, готов ли он остаться в «Локомотиве»

Радулов ответил на вопрос, готов ли он остаться в «Локомотиве»
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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов после победы в Кубке Гагарина ответил на вопрос, готов ли он остаться в клубе.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

– Какой момент в сезоне был самым сложным?
– Тяжело сказать. Наверное, каждая серия плей-офф, да и предсезонка. Всё в совокупности. Ожидания от этой команды изначально были высокими. Я очень счастлив и рад за всех ребят, за клуб, за город. Это на всю жизнь, это история.

– Готовы играть ещё?
– Время покажет. Посмотрим, что будет

– Готовы ли остаться в Ярославле?
– Да, – передаёт слова Радулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

38-летний нападающий выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам этого плей-офф Радулов был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность.

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