Радулов ответил на вопрос, готов ли он остаться в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов после победы в Кубке Гагарина ответил на вопрос, готов ли он остаться в клубе.
– Какой момент в сезоне был самым сложным?
– Тяжело сказать. Наверное, каждая серия плей-офф, да и предсезонка. Всё в совокупности. Ожидания от этой команды изначально были высокими. Я очень счастлив и рад за всех ребят, за клуб, за город. Это на всю жизнь, это история.
– Готовы играть ещё?
– Время покажет. Посмотрим, что будет
– Готовы ли остаться в Ярославле?
– Да, – передаёт слова Радулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
38-летний нападающий выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам этого плей-офф Радулов был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность.
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