Радулов рассказал, можно ли сравнить «Локомотив» с «Салаватом»-2011

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов рассказал, можно ли эту ярославскую команду сравнить с чемпионским «Салаватом Юлаевым», с которым форвард также становился обладателем Кубка Гагарина в 2011 году.

– Можно ли сравнить этот «Локомотив» с чемпионским «Салаватом»?

– Не знаю, так много времени прошло. Чуть-чуть другие правила были. Там тоже очень серьёзная серия с «Металлургом» была в полуфинале, семь матчей. И в финале с «Атлантом». Обе команды сильные, выделять кого-то бессмысленно. Когда ты становишься чемпионом, ты самый сильный. Это самое главное, – передаёт слова Радулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.