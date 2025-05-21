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Радулов рассказал, можно ли сравнить «Локомотив» с «Салаватом»-2011

Радулов рассказал, можно ли сравнить «Локомотив» с «Салаватом»-2011
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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов рассказал, можно ли эту ярославскую команду сравнить с чемпионским «Салаватом Юлаевым», с которым форвард также становился обладателем Кубка Гагарина в 2011 году.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

– Можно ли сравнить этот «Локомотив» с чемпионским «Салаватом»?
– Не знаю, так много времени прошло. Чуть-чуть другие правила были. Там тоже очень серьёзная серия с «Металлургом» была в полуфинале, семь матчей. И в финале с «Атлантом». Обе команды сильные, выделять кого-то бессмысленно. Когда ты становишься чемпионом, ты самый сильный. Это самое главное, – передаёт слова Радулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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