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Вячеслав Быков поздравил «Локомотив» с первой в истории клуба победой в Кубке Гагарина

Вячеслав Быков поздравил «Локомотив» с первой в истории клуба победой в Кубке Гагарина
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на победу ярославского «Локомотива» в Кубке Гагарина — 2025. Сегодня, 21 мая, железнодорожники обыграли «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии, закрыв её со счётом 4-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

«Хотел бы поздравить уважаемый клуб «Локомотив» с победой и завоеванием Кубка Гагарина! Александр Радулов — настоящий лидер, своим примером и желанием побеждать он «заражает» своих партнеров. Тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным провели выдающуюся работу и сегодня вознаграждены за это. Большая заслуга руководителей клуба, которые выстроили вертикаль в клубе и мощно работают в своей академии. И поддержка свей публики, всё это в совокупности и даёт желаемый результат. С праздником Ярославль!

С Кубком Гагарина!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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