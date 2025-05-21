Вячеслав Быков поздравил «Локомотив» с первой в истории клуба победой в Кубке Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на победу ярославского «Локомотива» в Кубке Гагарина — 2025. Сегодня, 21 мая, железнодорожники обыграли «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии, закрыв её со счётом 4-1.

«Хотел бы поздравить уважаемый клуб «Локомотив» с победой и завоеванием Кубка Гагарина! Александр Радулов — настоящий лидер, своим примером и желанием побеждать он «заражает» своих партнеров. Тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным провели выдающуюся работу и сегодня вознаграждены за это. Большая заслуга руководителей клуба, которые выстроили вертикаль в клубе и мощно работают в своей академии. И поддержка свей публики, всё это в совокупности и даёт желаемый результат. С праздником Ярославль!

С Кубком Гагарина!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.