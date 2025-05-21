Радулов — журналистам: без вас было бы скучно! Я вас тоже люблю, делаем одно дело

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов после победы в Кубке Гагарина ответил на вопрос, как реагировал на слова журналистов о скучном хоккее ярославской команды. В среду, 21 мая, «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, одержав победу над «Трактором» в финальной серии со счётом 4-1.

– Как реагировали на слова журналистов о скучном хоккее «Локомотива»?

– Да никак. Без вас скучно было бы! Я вас тоже люблю. Мы все делаем одно дело. Вы нас критикуете, заставляете выходить и выжимать из себя максимум. Где-то даже и больше, это здорово. У каждого своё мнение, мы вместе продвигаем хоккей, – передаёт слова Радулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Локомотив» уступил в первом матче финальной серии со счётом 1:2, а затем выиграл четыре встречи подряд.