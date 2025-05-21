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Береглазов стал первым игроком КХЛ, завоевавшим Кубок Гагарина с тремя разными командами

Береглазов стал первым игроком КХЛ, завоевавшим Кубок Гагарина с тремя разными командами
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Защитник «Локомотива» Алексей Береглазов стал первым игроком в истории КХЛ, завоевавшим Кубок Гагарина с тремя разными командами. Ярославский клуб в финальной серии 2025 года в пяти матчах обыграл челябинский «Трактор».

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

Береглазов брал главный трофей КХЛ с «Металлургом» (2014), «Авангардом» (2021) и «Локомотивом» (2025).

Тренер вратарей «Локомотива» Рашит Давыдов стал первым тренером, выигравшим четыре Кубка Гагарина (2012, 2013, 2017, 2025).

Двукратными обладателями Кубка Гагарина стали Александр Радулов (2011), Максим Шалунов (2019), Игорь Никитин (2019), Дмитрий Юшкевич (2019), Богдан Киселевич (2022).

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