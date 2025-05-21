Форвард «Локомотива»: пока даже не осознаём до конца, что мы сделали

Нападающий «Локомотива» Денис Алексеев прокомментировал победу своей команды в Кубке Гагарина—2025. Сегодня, 21 мая, железнодорожники обыграли «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии, закрыв её со счётом 4-1.

— Можете описать эмоции после гола Шалунова?

— Пока нет, просто какое-то безумие! Пока даже не осознаём до конца, что мы сделали.

— Какие выводы сделали из прошлогоднего болезненного поражения?

— Мы стали как семья, все горели одной целью, вот и всё. Каждый из нас жил одной целью.

— Можно назвать Александра Радулова зажигалкой, он ещё больше раззадорил вашу команду?

— Абсолютно верно, так и есть.

— Как настраиваться на следующий сезон после такого чемпионства?

— Пока не знаю. Мы все профессионалы, так что, думаю, найдём способ.

— «Трактор» за эти два года — самый серьёзный соперник?

— Все соперники серьёзные. Без исключения.

— Можно сказать, что этот кубок стал ответом тем, кто говорил, что «Локомотив» — это унылая команда?

— Если честно, нам без разницы, кто и что пишет. Главное — это наша раздевалка и люди, которые в ней говорят.

— С какими мыслями просыпались?

— Готовились к игре, которую нужно выиграть. Прокручивал момент с возможным чемпионством, но старался его от себя откидывать и готовиться.

— Помните, когда «Локомотив» в последний раз стал чемпионом?

— Особо нет, — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.