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Форвард «Локомотива»: пока даже не осознаём до конца, что мы сделали

Форвард «Локомотива»: пока даже не осознаём до конца, что мы сделали
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Нападающий «Локомотива» Денис Алексеев прокомментировал победу своей команды в Кубке Гагарина—2025. Сегодня, 21 мая, железнодорожники обыграли «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии, закрыв её со счётом 4-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

— Можете описать эмоции после гола Шалунова?
— Пока нет, просто какое-то безумие! Пока даже не осознаём до конца, что мы сделали.

— Какие выводы сделали из прошлогоднего болезненного поражения?
— Мы стали как семья, все горели одной целью, вот и всё. Каждый из нас жил одной целью.

— Можно назвать Александра Радулова зажигалкой, он ещё больше раззадорил вашу команду?
— Абсолютно верно, так и есть.

— Как настраиваться на следующий сезон после такого чемпионства?
— Пока не знаю. Мы все профессионалы, так что, думаю, найдём способ.

— «Трактор» за эти два года — самый серьёзный соперник?
— Все соперники серьёзные. Без исключения.

— Можно сказать, что этот кубок стал ответом тем, кто говорил, что «Локомотив» — это унылая команда?
— Если честно, нам без разницы, кто и что пишет. Главное — это наша раздевалка и люди, которые в ней говорят.

— С какими мыслями просыпались?
— Готовились к игре, которую нужно выиграть. Прокручивал момент с возможным чемпионством, но старался его от себя откидывать и готовиться.

— Помните, когда «Локомотив» в последний раз стал чемпионом?
— Особо нет, — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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