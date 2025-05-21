Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Радулов ответил на вопрос, готов ли он вернуться в сборную России

Радулов ответил на вопрос, готов ли он вернуться в сборную России
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов ответил на вопрос, готов ли он вернуться в сборную России.

– Готовы ли вернуться в сборную?
– Думаю, там и без меня достаточно сильных хоккеистов, которые давно не играли, у них не было шанса. Посмотрим, чего сейчас загадывать? Я ко всему готов. Сейчас хочется отдохнуть, побыть с семьёй, давно всех не видел, – передаёт слова Радулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в среду, 21 мая, «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, одержав победу над «Трактором» в серии со счётом 4-1. Отметим, что ярославская команда уступила в первом матче финальной серии со счётом 1:2, а затем выиграла четыре встречи подряд.

Материалы по теме
Радулов ответил на вопрос, готов ли он остаться в «Локомотиве»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android