Радулов ответил на вопрос, готов ли он вернуться в сборную России

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов ответил на вопрос, готов ли он вернуться в сборную России.

– Готовы ли вернуться в сборную?

– Думаю, там и без меня достаточно сильных хоккеистов, которые давно не играли, у них не было шанса. Посмотрим, чего сейчас загадывать? Я ко всему готов. Сейчас хочется отдохнуть, побыть с семьёй, давно всех не видел, – передаёт слова Радулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в среду, 21 мая, «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, одержав победу над «Трактором» в серии со счётом 4-1. Отметим, что ярославская команда уступила в первом матче финальной серии со счётом 1:2, а затем выиграла четыре встречи подряд.