«Локо» в Кубке Гагарина — 2025 проиграл 5 матчей, 3 из них — «Авангарду» в четвертьфинале
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме в пользу «Локомотива», который выиграл финальную серию 4-1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4) 1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5) 2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)
«Локомотив» в Кубке Гагарина — 2025 уступил лишь в пяти матчах. Примечательно, что три поражения пришлись на серию 1/4 финала с «Авангардом», которую ярославский клуб выиграл в семи встречах. Ещё по одному поражению чемпионы потерпели от «Салавата Юлаева» в полуфинале и от «Трактора» — в первом матче финальной серии.
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