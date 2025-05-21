«Локо» в Кубке Гагарина — 2025 проиграл 5 матчей, 3 из них — «Авангарду» в четвертьфинале

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме в пользу «Локомотива», который выиграл финальную серию 4-1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

«Локомотив» в Кубке Гагарина — 2025 уступил лишь в пяти матчах. Примечательно, что три поражения пришлись на серию 1/4 финала с «Авангардом», которую ярославский клуб выиграл в семи встречах. Ещё по одному поражению чемпионы потерпели от «Салавата Юлаева» в полуфинале и от «Трактора» — в первом матче финальной серии.