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Сурин — о слухах об уходе Радулова в СКА: мы его не отпустим

Сурин — о слухах об уходе Радулова в СКА: мы его не отпустим
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Нападающий «Локомотива» Егор Сурин отреагировал на слухи об уходе форварда команды Александра Радулова в СКА.

— Были слухи, что Радулов уходит в СКА, он ещё с вами не прощался?
— Посмотрим, как он будет прощаться. А вообще, мы его не отпустим.

— Хочется ещё сезон с ним поиграть?
— Я только за, он может делиться своим опытом ещё 20 лет.

— Хочется быть таким же в 38?
— Надо быть лучше, – передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня, 21 мая, «Локомотив» обыграл «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина, закрыв её со счётом 4-1. Таким образом, железнодорожники впервые в своей истории стали обладателями трофея.

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