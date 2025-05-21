Сурин — о слухах об уходе Радулова в СКА: мы его не отпустим

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин отреагировал на слухи об уходе форварда команды Александра Радулова в СКА.

— Были слухи, что Радулов уходит в СКА, он ещё с вами не прощался?

— Посмотрим, как он будет прощаться. А вообще, мы его не отпустим.

— Хочется ещё сезон с ним поиграть?

— Я только за, он может делиться своим опытом ещё 20 лет.

— Хочется быть таким же в 38?

— Надо быть лучше, – передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня, 21 мая, «Локомотив» обыграл «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина, закрыв её со счётом 4-1. Таким образом, железнодорожники впервые в своей истории стали обладателями трофея.