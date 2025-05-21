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Видео: Игорь Никитин и Александр Радулов вместе поднимают над головой Кубок Гагарина

Видео: Игорь Никитин и Александр Радулов вместе поднимают над головой Кубок Гагарина
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Сегодня, 21 мая, в Ярославле прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» нанёс поражение челябинскому «Трактору» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и стать обладателями Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

После матча пресс-служба ярославской команды опубликовала в телеграм-канале видео, на котором главный тренер Игорь Никитин и звёздный нападающий Александр Радулов вместе поднимают над головой Кубок.

Отметим, что «Локомотив» выиграл главный трофей КХЛ впервые в своей истории. Ранее он два раза играл в финале.

Напомним, на пути к успеху команда Игоря Никитина, помимо «Трактора», выбила из плей-офф таких соперников, как «Торпедо» (4-0), «Авангард» (4-3) и «Салават Юлаев» (4-1).

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