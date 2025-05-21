Видео: Игорь Никитин и Александр Радулов вместе поднимают над головой Кубок Гагарина

Сегодня, 21 мая, в Ярославле прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» нанёс поражение челябинскому «Трактору» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и стать обладателями Кубка Гагарина.

После матча пресс-служба ярославской команды опубликовала в телеграм-канале видео, на котором главный тренер Игорь Никитин и звёздный нападающий Александр Радулов вместе поднимают над головой Кубок.

Отметим, что «Локомотив» выиграл главный трофей КХЛ впервые в своей истории. Ранее он два раза играл в финале.

Напомним, на пути к успеху команда Игоря Никитина, помимо «Трактора», выбила из плей-офф таких соперников, как «Торпедо» (4-0), «Авангард» (4-3) и «Салават Юлаев» (4-1).