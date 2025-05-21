«Взять три трофея, как ЦСКА, было бы идеально». Сурин — после победы в Кубке Гагарина

Нападающий «Локомотива» Его Сурин высказался о победе в Кубке Гагарина и заявил, что хочет выиграть с клубом ещё, как минимум, два трофея.

Взять три кубка, как ЦСКА, было бы идеально. Тут же безграничный лимит, можно выигрывать и выигрывать.

— Вы получили те эмоции, ради которых переходили в хоккей?

— Я так не задумывался, размышлял только об этом сезоне. Сегодня благодарил Господа: мои друзья из Воронежа пишут мне и поддерживают меня, а я в это время играю здесь. Большое спасибо Господу за то, что я играю здесь и побеждаю.

— Ваши слова поддели ярославских болельщиков, дошло до них?

— Да, они стали намного громче, и мы выиграли кубок, – передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.