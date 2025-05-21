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«Взять три трофея, как ЦСКА, было бы идеально». Сурин — после победы в Кубке Гагарина

«Взять три трофея, как ЦСКА, было бы идеально». Сурин — после победы в Кубке Гагарина
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Нападающий «Локомотива» Его Сурин высказался о победе в Кубке Гагарина и заявил, что хочет выиграть с клубом ещё, как минимум, два трофея.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

Взять три кубка, как ЦСКА, было бы идеально. Тут же безграничный лимит, можно выигрывать и выигрывать.

— Вы получили те эмоции, ради которых переходили в хоккей?
— Я так не задумывался, размышлял только об этом сезоне. Сегодня благодарил Господа: мои друзья из Воронежа пишут мне и поддерживают меня, а я в это время играю здесь. Большое спасибо Господу за то, что я играю здесь и побеждаю.

— Ваши слова поддели ярославских болельщиков, дошло до них?
— Да, они стали намного громче, и мы выиграли кубок, – передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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