Видео победной раздевалки «Локомотива», завоевавшего Кубок Гагарина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме в пользу «Локомотива», который выиграл финальную серию 4-1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Ярославцы стали восьмым клубом в истории, который поднял над головой главный трофей КХЛ. В раздевалке лучший игрок прошедшего плей-офф нападающий Александр Радулов передал победную шайбу главному тренеру Игорю Никитину, который произнёс поздравительную речь.

Права на видео принадлежат ХК «Локомотив». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.