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Игорь Никитин прокомментировал победу «Локомотива» в плей-офф КХЛ

Игорь Никитин прокомментировал победу «Локомотива» в плей-офф КХЛ
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды в плей-офф КХЛ — 2025. Сегодня, 21 мая, железнодорожники обыграли «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии, закрыв её со счётом 4-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

— Насколько вас уже отпустило?
— Ещё не отпустило, честно говоря.

— Весь стадион скандировал ваше имя. Чувствуете себя своим в Ярославле?
— Я очень благодарен Ярославлю, всё очень честно, мне очень комфортно. Рад, что ребята отблагодарили болельщиков.

— Было много неудач, но вы довели дело до конца.
— Это доверие обязательно, потому что в хоккей не компьютеры играют, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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