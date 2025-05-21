Игорь Никитин прокомментировал победу «Локомотива» в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды в плей-офф КХЛ — 2025. Сегодня, 21 мая, железнодорожники обыграли «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии, закрыв её со счётом 4-1.

— Насколько вас уже отпустило?

— Ещё не отпустило, честно говоря.

— Весь стадион скандировал ваше имя. Чувствуете себя своим в Ярославле?

— Я очень благодарен Ярославлю, всё очень честно, мне очень комфортно. Рад, что ребята отблагодарили болельщиков.

— Было много неудач, но вы довели дело до конца.

— Это доверие обязательно, потому что в хоккей не компьютеры играют, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.