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«Сейчас об этом зачем говорить?» Никитин — о слухах об уходе в ЦСКА

«Сейчас об этом зачем говорить?» Никитин — о слухах об уходе в ЦСКА
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о слухах, согласно которым специалист возглавит ЦСКА. Никитин уже был главным тренером армейского клуба с 2017 по 2021 год и выигрывал с ним Кубок Гагарина в 2019 году.

— Есть ли понимание, что останетесь в клубе?
— Сейчас об этом зачем говорить?

— Были слухи, что вас ЦСКА заберёт.
— Слушайте, мы Кубок Гагарина празднуем или обсуждаем межсезонье? – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Никитин стал пятым тренером в истории КХЛ, взявшим минимум два Кубка Гагарина. Никитин — третий тренер в истории КХЛ, завоевавший Кубок Гагарина с двумя разными клубами.

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