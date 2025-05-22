Видео: Александр Радулов поит из Кубка Гагарина жён игроков «Локомотива»
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Сегодня, 21 мая, в Ярославле прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» нанёс поражение челябинскому «Трактору» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и стать обладателями Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4) 1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5) 2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)
После встречи звёздный нападающий ярославцев Александр Радулов, признанный самым ценным игроком завершившегося плей-офф, напоил шампанским прямо из Кубка Гагарина жён игроков «Локомотива».
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео торжественного момента из раздевалки ярославской команды:
Напомним, на пути к успеху команда Игоря Никитина, помимо «Трактора», выбила из плей-офф таких соперников, как «Торпедо» (4-0), «Авангард» (4-3) и «Салават Юлаев» (4-1).
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