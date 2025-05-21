«Вишенка на торте». Никитин — о влиянии Радулова на «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил влияние нападающего Александра Радулова на команду. Сегодня, 21 мая, ярославский клуб впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, одержав победу над «Трактором» в серии со счётом 4-1.

— В чём секрет того, что вы единственный тренер в КХЛ, который в один сезон выигрывал и регулярку, и плей-офф? Два раза.

— Это не мой, а парней. Они слишком много сил, здоровья отдали.

— О чём поговорили с Радуловым после завоевания кубка?

— Очень много человек звонило, узнавало, зачем я его взял. Я очень благодарен Сане, надеюсь, это взаимно. Таких спортсменов очень мало.

— Был ли Радулов ключевой частью пазла?

— Саня вовремя стал частью этого пазла. Тот же Серёга Андронов много сделал для психологии этой команды. Вишенка на торте, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.