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«Вишенка на торте». Никитин — о влиянии Радулова на «Локомотив»

«Вишенка на торте». Никитин — о влиянии Радулова на «Локомотив»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил влияние нападающего Александра Радулова на команду. Сегодня, 21 мая, ярославский клуб впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, одержав победу над «Трактором» в серии со счётом 4-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

— В чём секрет того, что вы единственный тренер в КХЛ, который в один сезон выигрывал и регулярку, и плей-офф? Два раза.
— Это не мой, а парней. Они слишком много сил, здоровья отдали.

— О чём поговорили с Радуловым после завоевания кубка?
— Очень много человек звонило, узнавало, зачем я его взял. Я очень благодарен Сане, надеюсь, это взаимно. Таких спортсменов очень мало.

— Был ли Радулов ключевой частью пазла?
— Саня вовремя стал частью этого пазла. Тот же Серёга Андронов много сделал для психологии этой команды. Вишенка на торте, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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