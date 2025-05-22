Главный тренер «Локомотива» — о трагедии 2011 года: эта победа для них

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что посвящает победу в Кубке Гагарина членам погибшей ярославской команды, разбившейся в авиакатастрофе в 2011 году.

— Это чемпионство для тех, кого не стало в 2011 году?

— Низкий поклон родителям, родственникам. Мы всей командой перед плей-офф приезжали к мемориалу, мы чтим, уважаем. Победа для них.

— Завтра туда отправитесь?

— Да, конечно. В храм, потом – на мемориал, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Никитин стал пятым тренером в истории КХЛ, взявшим минимум два Кубка Гагарина. Никитин — третий тренер в истории КХЛ, завоевавший Кубок Гагарина с двумя разными клубами.