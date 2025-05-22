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Главный тренер «Локомотива» — о трагедии 2011 года: эта победа для них

Главный тренер «Локомотива» — о трагедии 2011 года: эта победа для них
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что посвящает победу в Кубке Гагарина членам погибшей ярославской команды, разбившейся в авиакатастрофе в 2011 году.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

— Это чемпионство для тех, кого не стало в 2011 году?
— Низкий поклон родителям, родственникам. Мы всей командой перед плей-офф приезжали к мемориалу, мы чтим, уважаем. Победа для них.

— Завтра туда отправитесь?
— Да, конечно. В храм, потом – на мемориал, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Никитин стал пятым тренером в истории КХЛ, взявшим минимум два Кубка Гагарина. Никитин — третий тренер в истории КХЛ, завоевавший Кубок Гагарина с двумя разными клубами.

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