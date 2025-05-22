«Работа такая — только результат». Никитин — о разговорах про скучный хоккей «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос о критике стиля команды. Сегодня, 21 мая, ярославский клуб впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, одержав победу над «Трактором» в серии со счётом 4-1.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4) 1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5) 2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)
— Как реагировали на разговоры о скучном хоккее?
— Сейчас пару дней попьём коньячка и подумаем об этом.
— Это лучший ответ.
— У нас работа такая, только результат. Всё остальное – часть процесса, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, «Локомотив» уступил в первом матче финальной серии со счётом 1:2, а затем выиграл четыре встречи подряд.
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