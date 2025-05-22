Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Работа такая — только результат». Никитин — о разговорах про скучный хоккей «Локомотива»

«Работа такая — только результат». Никитин — о разговорах про скучный хоккей «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос о критике стиля команды. Сегодня, 21 мая, ярославский клуб впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, одержав победу над «Трактором» в серии со счётом 4-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

— Как реагировали на разговоры о скучном хоккее?
— Сейчас пару дней попьём коньячка и подумаем об этом.

— Это лучший ответ.
— У нас работа такая, только результат. Всё остальное – часть процесса, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Локомотив» уступил в первом матче финальной серии со счётом 1:2, а затем выиграл четыре встречи подряд.

Материалы по теме
Какая же драма! «Трактор» «похоронил» Шалунов — воспитанник, ставший не нужным Челябинску
Какая же драма! «Трактор» «похоронил» Шалунов — воспитанник, ставший не нужным Челябинску
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android