«Работа такая — только результат». Никитин — о разговорах про скучный хоккей «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос о критике стиля команды. Сегодня, 21 мая, ярославский клуб впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, одержав победу над «Трактором» в серии со счётом 4-1.

— Как реагировали на разговоры о скучном хоккее?

— Сейчас пару дней попьём коньячка и подумаем об этом.

— Это лучший ответ.

— У нас работа такая, только результат. Всё остальное – часть процесса, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Локомотив» уступил в первом матче финальной серии со счётом 1:2, а затем выиграл четыре встречи подряд.