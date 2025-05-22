Никитин остаётся единственным тренером с победой в регулярке и плей-офф в одном сезоне КХЛ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счётом 2:1 в овертайме в пользу «Локомотива», который выиграл финальную серию 4-1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин во второй раз в своей карьере стал отладателем Кубка Континента и Кубка Гагарина в одном сезоне. Ранее специалист выигрывал регулярный чемпионат КХЛ и плей-офф в 2019 году с ЦСКА. В текущем сезоне «Локомотив» также занял первое место по итогам регулярного чемпионата.

Никитин стал пятым тренером в истории КХЛ, взявшим минимум два Кубка Гагарина. Никитин — третий тренер в истории КХЛ, завоевавший Кубок Гагарина с двумя разными клубами.