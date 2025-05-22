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Министр спорта России Михаил Дегтярёв поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

Министр спорта России Михаил Дегтярёв поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поздравил ярославский «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина — 2025.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

«Поздравляем ХК «Локомотив» с победой! Кубок Гагарина в сезоне-2024/2025 отправляется в Ярославль», – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

В среду, 21 мая, ярославский клуб впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, одолев челябинский «Трактор» в пятом матче серии со счётом 2:1 в овертайме. «Локомотив» уступил в первом матче финальной серии со счётом 1:2, а затем выиграл четыре встречи подряд.

Напомним, на пути к трофею команда Игоря Никитина, помимо «Трактора», выбила из плей-офф таких соперников, как «Торпедо» (4-0), «Авангард» (4-3) и «Салават Юлаев» (4-1).

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