Министр спорта России Михаил Дегтярёв поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поздравил ярославский «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина — 2025.

«Поздравляем ХК «Локомотив» с победой! Кубок Гагарина в сезоне-2024/2025 отправляется в Ярославль», – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

В среду, 21 мая, ярославский клуб впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, одолев челябинский «Трактор» в пятом матче серии со счётом 2:1 в овертайме. «Локомотив» уступил в первом матче финальной серии со счётом 1:2, а затем выиграл четыре встречи подряд.

Напомним, на пути к трофею команда Игоря Никитина, помимо «Трактора», выбила из плей-офф таких соперников, как «Торпедо» (4-0), «Авангард» (4-3) и «Салават Юлаев» (4-1).