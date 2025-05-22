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Владимир Путин позвонил Игорю Никитину после победы «Локомотива» в Кубке Гагарина

Владимир Путин позвонил Игорю Никитину после победы «Локомотива» в Кубке Гагарина
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Президент России Владимир Путин позвонил главному тренеру ярославского «Локомотива» Игорю Никитину, чтобы поздравить его с завоевнием железнодорожниками Кубка Гагарина—2025. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

Напомним, вчера, 21 мая, железнодорожники обыграли «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии, закрыв её со счётом 4-1. «Локомотив» выиграл первый Кубок Гагарина в своей истории. До этого ярославцы дважды играли в финале.

52-летний Никитин во второй раз в своей карьере стал отладателем Кубка Континента и Кубка Гагарина в одном сезоне.

На пути к успеху команда Игоря Никитина, помимо «Трактора», выбила из плей-офф таких соперников, как «Торпедо» (4-0), «Авангард» (4-3) и «Салават Юлаев» (4-1).

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