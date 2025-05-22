Владимир Путин позвонил Игорю Никитину после победы «Локомотива» в Кубке Гагарина

Президент России Владимир Путин позвонил главному тренеру ярославского «Локомотива» Игорю Никитину, чтобы поздравить его с завоевнием железнодорожниками Кубка Гагарина—2025. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Напомним, вчера, 21 мая, железнодорожники обыграли «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии, закрыв её со счётом 4-1. «Локомотив» выиграл первый Кубок Гагарина в своей истории. До этого ярославцы дважды играли в финале.

52-летний Никитин во второй раз в своей карьере стал отладателем Кубка Континента и Кубка Гагарина в одном сезоне.

На пути к успеху команда Игоря Никитина, помимо «Трактора», выбила из плей-офф таких соперников, как «Торпедо» (4-0), «Авангард» (4-3) и «Салават Юлаев» (4-1).