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Главный тренер «Локомотива» Никитин отреагировал на поздравление Путина с чемпионством

Главный тренер «Локомотива» Никитин отреагировал на поздравление Путина с чемпионством
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил поздравление президента России Владимира Путина с завоеванием Кубка Гагарина.

«Звонил глава государства, всех поздравлял. Благодарил, за то, что вы сделали для Ярославля и России. Я за вас горжусь!» — сказал Никитин в раздевалке под ликование игроков ярославского клуба.

Права на видео принадлежат ХК «Локомотив». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Ярославцы впервые в своей истории стали обладателями главного трофея КХЛ. Отметим, что этот финал стал третьим для «Локомотива» в истории КХЛ. Предыдущие два ярославцы проиграли: в 2009 году «Ак Барсу» 3-4, а в 2024 году — «Металлургу» 0-4.

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