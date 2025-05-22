«Какой масштаб? Только чувство удовлетворения». Давыдов — о четырёх Кубках Гагарина

Тренер вратарей «Локомотива» Рашит Давыдов высказался о завоевании своего четвёртого Кубка Гагарина в карьере. Специалист стал первым тренером в истории Континентальной хоккейной лиги, кому покорилось данное достижение.

– Вы стали первым тренером с четырьмя Кубками Гагарина. Ощущаете масштаб?

– Да нет никакого масштаба. Есть чувство удовлетворения от проделанной работы. Путь пройден приличный. Это вылилось не только в приз лучшему вратарю Исаеву, но и в общую победу. Это бесценно. Какой масштаб? Четыре значит четыре. Надеюсь, не последнее чемпионство. Круто, – передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.