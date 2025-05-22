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«Какой масштаб? Только чувство удовлетворения». Давыдов — о четырёх Кубках Гагарина

«Какой масштаб? Только чувство удовлетворения». Давыдов — о четырёх Кубках Гагарина
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Тренер вратарей «Локомотива» Рашит Давыдов высказался о завоевании своего четвёртого Кубка Гагарина в карьере. Специалист стал первым тренером в истории Континентальной хоккейной лиги, кому покорилось данное достижение.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

– Вы стали первым тренером с четырьмя Кубками Гагарина. Ощущаете масштаб?
– Да нет никакого масштаба. Есть чувство удовлетворения от проделанной работы. Путь пройден приличный. Это вылилось не только в приз лучшему вратарю Исаеву, но и в общую победу. Это бесценно. Какой масштаб? Четыре значит четыре. Надеюсь, не последнее чемпионство. Круто, – передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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