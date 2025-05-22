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Давыдов: в «Локомотиве» шикарный тренерский штаб, огромное удовольствие работать вместе

Давыдов: в «Локомотиве» шикарный тренерский штаб, огромное удовольствие работать вместе
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Тренер вратарей «Локомотива» Рашит Давыдов после победы железнодорожников в Кубке Гагарина — 2025 назвал огромным удовольствием работу в тренерском штабе ярославского клуба. Вчера, 21 мая, «Локомотив» обыграл «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии, закрыв её со счётом 4-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

– Чувствуете ли себя счастливым человеком? Вы работали со Знарком и Никитиным.
– Благодарен богу, что довелось поработать с такими людьми. Ото всех чему-то учишься. От этого тренерского штаба получаешь огромное удовольствие. Очень профессиональная, классная, тёплая, семейная, дружелюбная атмосфера. Шикарный тренерский штаб, огромное удовольствие работать вместе. Не знаю, что будет дальше. Очень благодарен всем. Игорю Никитину, который меня четыре года назад позвал сюда. Юрию Николаевичу Яковлеву – за доверие. Это не пустые слова, – передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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