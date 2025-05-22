Давыдов: перед финалом один господин говорил про Исаева. Я поблагодарил его за мотивацию

Тренер вратарей «Локомотива» Рашит Давыдов оценил игру голкипера ярославской команды Даниила Исаева в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги.

– Чем Исаев сейчас отличается от того, что был раньше?

– Два совершенно разных вратаря и человека. По вратарским и личностным чертам другой парень.

– Его критиковали год назад…

– Не буду комментировать, что там говорили. Перед финальной серией другой господин тоже кое-что говорил. Я его поблагодарил за эти слова, он реально замотивировал Даниила. Не буду называть, вы знаете, кто это. Была дополнительная мотивация. Его такое мобилизует. Когда я это прочитал, то приехал, позвал его, и мы это первым делом с ним обсудили. Персональная мотивация должна быть, – передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Вчера, 21 мая, железнодорожники одолели «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии, закрыв её со счётом 4-1. «Локомотив» взял первый Кубок Гагарина в своей истории. До этого ярославцы дважды играли в финале.