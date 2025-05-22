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Давыдов: перед финалом один господин говорил про Исаева. Я поблагодарил его за мотивацию

Давыдов: перед финалом один господин говорил про Исаева. Я поблагодарил его за мотивацию
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Тренер вратарей «Локомотива» Рашит Давыдов оценил игру голкипера ярославской команды Даниила Исаева в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

– Чем Исаев сейчас отличается от того, что был раньше?
– Два совершенно разных вратаря и человека. По вратарским и личностным чертам другой парень.

– Его критиковали год назад…
– Не буду комментировать, что там говорили. Перед финальной серией другой господин тоже кое-что говорил. Я его поблагодарил за эти слова, он реально замотивировал Даниила. Не буду называть, вы знаете, кто это. Была дополнительная мотивация. Его такое мобилизует. Когда я это прочитал, то приехал, позвал его, и мы это первым делом с ним обсудили. Персональная мотивация должна быть, – передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Вчера, 21 мая, железнодорожники одолели «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии, закрыв её со счётом 4-1. «Локомотив» взял первый Кубок Гагарина в своей истории. До этого ярославцы дважды играли в финале.

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