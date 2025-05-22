Защитник «Локомотива» прокомментировал исторический успех для ярославского клуба

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков высказался о победе своей команды в Кубке Гагарина — 2025. Вчера, 21 мая, железнодорожники обыграли «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии, закрыв её со счётом 4-1.

— Исторический момент для Ярославля. 22 года город ждал этой победы. Понимаете, что вы сотворили?

— Конечно, потихоньку приходит осознание. В момент гола вообще об этом не думаешь – просто выбегаешь и радуешься, такие эмоции непередаваемые. Сейчас уже немного понимаешь, осознаёшь, что город и клуб столько к этому шли. Это очень классно.

— Меняли ли что-то после первого матча, поражения в первой игре финальной серии?

— С каждой игрой постепенно какие-то детали корректировали.

— В двух предыдущих сериях вы также проигрывали первый матч. Почему так происходило? Это стало вашей победной приметой.

— Не очень хорошая традиция, но так случалось, мы нормально реагировали на это – серия плей-офф идёт до четырёх побед», — сказал Рафиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.