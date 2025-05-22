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Защитник «Локомотива» прокомментировал исторический успех для ярославского клуба

Защитник «Локомотива» прокомментировал исторический успех для ярославского клуба
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Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков высказался о победе своей команды в Кубке Гагарина — 2025. Вчера, 21 мая, железнодорожники обыграли «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии, закрыв её со счётом 4-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

— Исторический момент для Ярославля. 22 года город ждал этой победы. Понимаете, что вы сотворили?
— Конечно, потихоньку приходит осознание. В момент гола вообще об этом не думаешь – просто выбегаешь и радуешься, такие эмоции непередаваемые. Сейчас уже немного понимаешь, осознаёшь, что город и клуб столько к этому шли. Это очень классно.

— Меняли ли что-то после первого матча, поражения в первой игре финальной серии?
— С каждой игрой постепенно какие-то детали корректировали.

— В двух предыдущих сериях вы также проигрывали первый матч. Почему так происходило? Это стало вашей победной приметой.
— Не очень хорошая традиция, но так случалось, мы нормально реагировали на это – серия плей-офф идёт до четырёх побед», — сказал Рафиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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