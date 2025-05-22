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Рафиков — о своём будущем в «Локомотиве»: ждите, всё будет известно

Рафиков — о своём будущем в «Локомотиве»: ждите, всё будет известно
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Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков после победы в финале Кубка Гагарина не стал комментировать своё будущее в ярославском клубе.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

— Весь город шёл на матч за победой, журналисты приехали с ощущением, что это чемпионский матч. Игорь Никитин до этого говорил, что главное – не быть дураками, ведь 3:1 в серии вы уже вели с «Авангардом», а в итоге случилась седьмая встреча. С каким чувством проснулись утром, гнали ли от себя эти мысли?
— Я старался это лишнее от себя отогнать. Просто настраивались как на обычный матч, сыграть как умеем – далеко не заглядывали.

— Было много слухов о вас. Когда примете решение о своём будущем?
— Уже говорил и сейчас повторюсь, я игрок «Локомотива», контракт пока ещё действует. Ждите, всё будет известно, — сказал Рафиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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