Рафиков — о своём будущем в «Локомотиве»: ждите, всё будет известно

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков после победы в финале Кубка Гагарина не стал комментировать своё будущее в ярославском клубе.
— Весь город шёл на матч за победой, журналисты приехали с ощущением, что это чемпионский матч. Игорь Никитин до этого говорил, что главное – не быть дураками, ведь 3:1 в серии вы уже вели с «Авангардом», а в итоге случилась седьмая встреча. С каким чувством проснулись утром, гнали ли от себя эти мысли?
— Я старался это лишнее от себя отогнать. Просто настраивались как на обычный матч, сыграть как умеем – далеко не заглядывали.
— Было много слухов о вас. Когда примете решение о своём будущем?
— Уже говорил и сейчас повторюсь, я игрок «Локомотива», контракт пока ещё действует. Ждите, всё будет известно, — сказал Рафиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
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