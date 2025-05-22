Тренер вратарей «Локомотива» заявил, что не будет продлевать контракт с клубом

Тренер вратарей «Локомотива» Рашит Давыдов после победы железнодорожников в Кубке Гагарина — 2025 высказался о своём будущем. Вчера, 21 мая, железнодорожники обыграли «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии, закрыв её со счётом 4-1.

– Ходили слухи, что это ваш последний год в «Локомотиве».

– Пока не могу комментировать, контракт не закончился. Продлевать не буду, – передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Отметим, что по итогам этого плей-офф подопечный Давыдова Даниил Исаев стал вторым по показателю отражённых бросков – 93,8%. Лучшим стал Никита Серебряков из «Авангарда» – 94,1%.

Напомним, на пути к успеху команда Игоря Никитина, помимо «Трактора», выбила из плей-офф таких соперников, как «Торпедо» (4-0), «Авангард» (4-3) и «Салават Юлаев» (4-1).