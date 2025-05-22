Президент КХЛ Морозов: мы довольны этим сезоном, он в чём-то превосходит предыдущие

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов после пятого матча финала Кубка Гагарина — 2025 между «Локомотивом» и «Трактором» (2:1 ОТ, 4-1) поделился впечатлениями от сезона. В среду, 21 мая, ярославский клуб впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

— Какие впечатления у вас оставили финал и плей-офф?

— Отличные — хорошая борьба, интрига, семиматчевые серии на всём протяжении плей-офф. Интересная финальная серия — впервые в истории за Кубок боролись победители Запада и Востока. У нас появился новый чемпион — «Локомотив», который долго к этому шёл, и опыт прошлогоднего финала дал о себе знать. Ярославцы прошли этот плей-офф уверенно, чётко, показали очень организованную и хорошую игру, с чем мы их и поздравляем.

Челябинцам спасибо за финал. Они собрали хорошую команду — здесь и работа менеджмента, и тренера, который в первый же сезон дошёл до финала. Немного им не хватило, решающая серия складывалась тяжело — были травмы ведущих игроков, из-за которых они пропускали матчи. Однако «Трактор» показывал хороший хоккей на протяжении всего сезона, заслуженно стал победителем Восточной конференции. Челябинцы играли до конца, бились, сравняли счёт в третьем периоде пятого матча, но в овертайме ярославцы нашли лазейку к воротам Фукале.

— Как оцените весь сезон в целом, насколько успешным он получился для лиги?

— Очень интересный сезон, который в чём-то превосходит предыдущие. Шипачёв и Ливо побили рекорды Мозякина, есть рекорды посещаемости, который установили наши болельщики. Мы рады, что сезон получился таким, это то, к чему мы стремились — набирать обороты с каждым годом, наращивать базу болельщиков, увеличивать интерес к хоккею, в том числе у молодой аудитории. Была проделана большая работа, мы довольны этим сезоном, — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.