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Тренер вратарей «Локомотива» ответил, может ли он уехать в НХЛ

Тренер вратарей «Локомотива» ответил, может ли он уехать в НХЛ
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Тренер вратарей «Локомотива» Рашит Давыдов не стал комментировать информацию о возможном продолжении карьеры в НХЛ. Ранее специалист заявил, что не будет продлевать контракт с ярославским клубом.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

– Говорят, вы можете уехать к Шестёркину.
– Пока не могу комментировать.

– Есть желание поработать там?
– У меня есть желание продолжить работу и с Даней Исаевым, и с Лёхой Мельничуком. Это мои ребята, в которых я вложил очень много. Просто так оставлять эту работу я бы не хотел. Но во что это выльется, пока не знаю. С Игорем Шестёркиным есть определённые рабочие моменты. Посмотрим, что будет. Но в «Локомотиве» я вряд ли останусь на постоянной основе. Только если как консультант, потому что это мои ребята. Мы прошли очень качественный, плодотворный, насыщенный путь.

С Игорем Шестёркиным до сих пор общаемся, работаем летом, общаемся очень много по ходу сезона. Когда ты в кого-то вкладываешься, есть контакт, доверие, взаимопонимание. Так просто это никуда не уходит, – передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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