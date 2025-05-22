Тренер вратарей «Локомотива» ответил, может ли он уехать в НХЛ

Тренер вратарей «Локомотива» Рашит Давыдов не стал комментировать информацию о возможном продолжении карьеры в НХЛ. Ранее специалист заявил, что не будет продлевать контракт с ярославским клубом.

– Говорят, вы можете уехать к Шестёркину.

– Пока не могу комментировать.

– Есть желание поработать там?

– У меня есть желание продолжить работу и с Даней Исаевым, и с Лёхой Мельничуком. Это мои ребята, в которых я вложил очень много. Просто так оставлять эту работу я бы не хотел. Но во что это выльется, пока не знаю. С Игорем Шестёркиным есть определённые рабочие моменты. Посмотрим, что будет. Но в «Локомотиве» я вряд ли останусь на постоянной основе. Только если как консультант, потому что это мои ребята. Мы прошли очень качественный, плодотворный, насыщенный путь.

С Игорем Шестёркиным до сих пор общаемся, работаем летом, общаемся очень много по ходу сезона. Когда ты в кого-то вкладываешься, есть контакт, доверие, взаимопонимание. Так просто это никуда не уходит, – передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.