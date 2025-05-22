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Симашев переписывался с Сергачёвым во время награждения после победы в Кубке Гагарина

Симашев переписывался с Сергачёвым во время награждения после победы в Кубке Гагарина
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Вчера, 21 мая, в Ярославле прошёл пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» нанёс поражение челябинскому «Трактору» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и стать обладателями Кубка Гагарина. После окончания встречи камеры запечатлели забавный момент во время награждения.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев переписывался в соцсетях с российским защитником «Юты Мамонт» Михаилом Сергачёвым. На дисплее смартфона можно было разобрать следующие слова, написанные, очевидно, ещё до завоевания ярославцами титула:

Сергачёв: «В «Инстаграме»* не сиди. Кубок нужен».

Симашев: «Так точно, товарищ министр обороны».

Фото: Кадр из трансляции

В завершившемся плей-офф 20-летний Симашев провёл 21 матч, в которых набрал 1 (0+1) очко.

* Meta признана в России экстремистской организацией. Социальные сети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране.

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