«Голкипер №1 для любой команды». Тренер вратарей «Локомотива» — о Мельничуке

Тренер вратарей «Локомотива» Рашит Давыдов оценил свою роль в карьере голкипера железнодорожников Алексея Мельничука.

– Можно ли сказать, что спасли карьеру Мельничука?

– Не хотел бы так громко говорить. Когда я принял решение предложить ему поработать здесь, в «Локомотиве», видел, в каком положении он находится. Сильно за него переживал, сердце кровью обливалось. Рад, что удалось его сюда забрать. Он качественно поработал эти полтора сезона, качественно преобразился. То, что он сейчас делает в воротах – вратарь №1 для любой команды, – передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.