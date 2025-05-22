20-летний защитник «Локомотива» Симашев объявил о переходе в клуб НХЛ в следующем сезоне

Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев ответил на вопрос об уходе из ярославского клуба в Национальную хоккейную лигу после окончания пятого матча финальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором железнодорожники нанесли поражение челябинскому «Трактору» (2:1 ОТ), что помогло «Локомотиву» выиграть серию (4-1) и стать обладателями Кубка Гагарина.

— Вы уезжаете в «Юту»?

— Сейчас со спокойной душой могу сказать — да, я уезжаю в НХЛ.

— Для вас откроется новый мир.

— Вот и посмотрим, что там! — приводит слова Симашева «Матч ТВ».

В завершившемся плей-офф 20-летний Симашев провёл 21 матч, в которых набрал 1 (0+1) очко. В минувшем розыгрыше регулярки Дмитрий сыграл 56 встреч. За это время в его активе один гол и пять результативных передач.

Отметим, в «Юте» выступает другой российский защитник Михаил Сергачёв.

Материалы по теме Фото Симашев переписывался с Сергачёвым во время награждения после победы в Кубке Гагарина

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: