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20-летний защитник «Локомотива» Симашев объявил о переходе в клуб НХЛ в следующем сезоне

20-летний защитник «Локомотива» Симашев объявил о переходе в клуб НХЛ в следующем сезоне
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Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев ответил на вопрос об уходе из ярославского клуба в Национальную хоккейную лигу после окончания пятого матча финальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором железнодорожники нанесли поражение челябинскому «Трактору» (2:1 ОТ), что помогло «Локомотиву» выиграть серию (4-1) и стать обладателями Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

— Вы уезжаете в «Юту»?
— Сейчас со спокойной душой могу сказать — да, я уезжаю в НХЛ.

— Для вас откроется новый мир.
— Вот и посмотрим, что там! — приводит слова Симашева «Матч ТВ».

В завершившемся плей-офф 20-летний Симашев провёл 21 матч, в которых набрал 1 (0+1) очко. В минувшем розыгрыше регулярки Дмитрий сыграл 56 встреч. За это время в его активе один гол и пять результативных передач.

Отметим, в «Юте» выступает другой российский защитник Михаил Сергачёв.

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