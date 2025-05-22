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Радулов обливался шампанским, Никитина качали на руках. Фото победы «Локо» в КХЛ

Радулов обливался шампанским, Никитина качали на руках. Фото победы «Локо» в КХЛ
ХК «Локомотив»
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21 мая в Ярославле завершился пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» нанёс поражение челябинскому «Трактору» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и стать обладателями Кубка Гагарина. Ярославцы впервые в своей истории выиграли главный трофей КХЛ.

На пути к успеху команда Игоря Никитина, помимо «Трактора», выбила из плей-офф таких соперников, как «Торпедо» (4-0), «Авангард» (4-3) и «Салават Юлаев» (4-1).

Напомним, в 2011 году Ярославль постигла одна из самых страшных трагедий в истории российского спорта, когда весь основной состав «Локомотива» погиб в авиакатастрофе в местном аэропорту Туношна. Заново сформированная команда вернулась в КХЛ в сезоне-2012/2013.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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