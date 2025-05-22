Радимов показал празднующих победу в Кубке Гагарина фанатов «Локо» на выезде из Ярославля

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором ярославские болельщики на одной из заправок на выезде из города отмечают победу «Локомотива» в финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с челябинским «Трактором» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и стать обладателями Кубка Гагарина.

«Чемпионат» предлагает несколько фотографий празднования болельщиков.

Фото: Телеграм-канал Владислава Радимова

Фото: Телеграм-канал Владислава Радимова

«Маленький Ярославль празднует грандиозную победу «Локомотива»! Обычная заправка на выезде из города», — подписал пост видео Радимов.

Напомним, на пути к успеху подопечные Игоря Никитина, помимо «Трактора», выбили из плей-офф таких соперников, как «Торпедо» (4-0), «Авангард» (4-3) и «Салават Юлаев» (4-1).

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Все победители кубка Гагарина: