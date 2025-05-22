Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Радимов показал празднующих победу в Кубке Гагарина фанатов «Локо» на выезде из Ярославля

Радимов показал празднующих победу в Кубке Гагарина фанатов «Локо» на выезде из Ярославля
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором ярославские болельщики на одной из заправок на выезде из города отмечают победу «Локомотива» в финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с челябинским «Трактором» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и стать обладателями Кубка Гагарина.

«Чемпионат» предлагает несколько фотографий празднования болельщиков.

Фото: Телеграм-канал Владислава Радимова

Фото: Телеграм-канал Владислава Радимова

«Маленький Ярославль празднует грандиозную победу «Локомотива»! Обычная заправка на выезде из города», — подписал пост видео Радимов.

Напомним, на пути к успеху подопечные Игоря Никитина, помимо «Трактора», выбили из плей-офф таких соперников, как «Торпедо» (4-0), «Авангард» (4-3) и «Салават Юлаев» (4-1).

Материалы по теме
20-летний защитник «Локомотива» Симашев объявил о переходе в клуб НХЛ в следующем сезоне

Все победители кубка Гагарина:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android