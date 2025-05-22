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Клуб НХЛ «Юта» поздравил Симашева и Бута с победой в Кубке Гагарина

Клуб НХЛ «Юта» поздравил Симашева и Бута с победой в Кубке Гагарина
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«Юта Мамонт» поздравил нападающего «Локомотива» Даниила Бута и защитника клуба Дмитрия Симашева с победой в Кубке Гагарина. В финале турнира команда обыграла «Трактор» (4-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4)     1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5)     2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)    

«Поздравляем перспективных игроков «Юты» Дмитрия Симашева и Даниила Бута с победой в Кубке Гагарина», — написал клуб на официальной странице в социальной сети X.

Отметим, после победы в Кубке Гагарина Симашев объявил о переходе в «Юту».

Симашев был выбран «Аризоной» шестым на драфте 2023 года. Бут был выбран под 12-м номером.

Напомним, организация «Аризона Койотс» стала неактивной Франшиза «Койотс» передала все существующие хоккейные активы, включая полный список игроков и драфт-пики, а также отдел хоккейных операций франшизе «Юта».

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