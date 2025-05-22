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Матвей Мичков оценил первые матчи в НХЛ Ивана Демидова

Матвей Мичков оценил первые матчи в НХЛ Ивана Демидова
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20-летний российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков прокомментировал игру другого молодого российского нападающего Ивана Демидова в Национальной хоккейной лиге после перехода из СКА в «Монреаль Канадиенс».

«Первые матчи Ивана Демидова в НХЛ? Да, мы обсуждали их. У Вани была замечательная первая игра, и я поздравил его сразу после неё. Затем он сыграл в плей-офф — хоть и не долго, но этот опыт, безусловно, пригодится ему в дальнейшем», — приводит слова Мичкова RG.

Демидов в апреле подписал с «Монреалем» трёхлетний контракт новичка. За это время 19-летний форвард принял участие в семи матчах в регулярном чемпионате и Кубке Стэнли, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Пять из семи матчей Ивана пришлись на плей-офф НХЛ.

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