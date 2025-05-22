20-летний Мичков объяснил, почему Иван Демидов станет суперзвездой НХЛ

Российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков высказался о потенциале другого российского нападающего Ивана Демидова из «Монреаль Канадиенс».

«Безусловно, у Демидова большое будущее в НХЛ. Он обладает впечатляющим потенциалом. Если он будет двигаться в правильном направлении, у него всё получится. Главное — оставаться здоровым. Мы будем поддерживать его на каждом шагу. Он быстрый и талантливый игрок, который умеет разыгрывать комбинации и забивать. У него есть все качества, чтобы стать суперзвездой в этой лиге», — приводит слова Мичкова RG.

В апреле Демидов подписал трёхлетний контракт новичка с клубом «Монреаль». За время своего пребывания в команде 19-летний форвард провел семь матчей в регулярном чемпионате и Кубке Стэнли, в которых отметился одним голом и тремя передачами.

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