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«Даллас» с победы стартовал в серии с «Эдмонтоном», отыграшись с 1:3 в игре полуфинала КС

В ночь с 21 на 22 мая мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в американском Далласе завершился первый матч серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева льда одержали победу с результатом 6:3 (счёт в серии 1-0) и вышли вперёд в серии полуфинала Кубка Стэнли.

В составе победителей голами отметились Тайлер Сегин (2+1), Миро Хейсканен (1+1), Микаэль Гранлунд (1+1), Мэтт Дюшейн и Эса Линделль. Российские игроки хозяев Илья Любушкин и Евгений Дадонов остались без очков.

У гостей шайбы забросили Леон Драйзайтль (1+2), Райан Ньюджент-Хопкинс (1+1) и Эван Бушар. Российский форвард Василий Подколзин очков не набрал. У звезды канадской команды Коннора Макдэвида в активе результативный пас.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, «Эдмонтон» по ходу встречи вёл со счётом 3:1, но пропустил пять шайб в третьем периоде. Следующий матч пройдёт также в Далласе. Игра состоится 24 мая.

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