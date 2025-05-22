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Даллас Старз — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 22 мая 2025, счёт 6:3, первый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ Кубка Стэнли

«Даллас» с победы стартовал в серии с «Эдмонтоном», отыграшись с 1:3 в игре полуфинала КС
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В ночь с 21 на 22 мая мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в американском Далласе завершился первый матч серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева льда одержали победу с результатом 6:3 (счёт в серии 1-0) и вышли вперёд в серии полуфинала Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Нурс, Макдэвид) – 10:19     1:1 Сегин – 15:22     1:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 26:08 (pp)     1:3 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 27:48     2:3 Хейсканен (Гранлунд, Марчмент) – 40:32 (pp)     3:3 Гранлунд (Хейсканен, Сегин) – 43:49 (pp)     4:3 Дюшейн (Хинц, Рантанен) – 45:58 (pp)     5:3 Сегин (Стил, Робертсон) – 56:02     6:3 Линделль – 56:45    

В составе победителей голами отметились Тайлер Сегин (2+1), Миро Хейсканен (1+1), Микаэль Гранлунд (1+1), Мэтт Дюшейн и Эса Линделль. Российские игроки хозяев Илья Любушкин и Евгений Дадонов остались без очков.

У гостей шайбы забросили Леон Драйзайтль (1+2), Райан Ньюджент-Хопкинс (1+1) и Эван Бушар. Российский форвард Василий Подколзин очков не набрал. У звезды канадской команды Коннора Макдэвида в активе результативный пас.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, «Эдмонтон» по ходу встречи вёл со счётом 3:1, но пропустил пять шайб в третьем периоде. Следующий матч пройдёт также в Далласе. Игра состоится 24 мая.

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