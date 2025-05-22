После окончания матча «Даллас» — «Эдмонтон» произошла массовая драка с участием россиян

В ночь на 22 мая в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл первый матч серии третьего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 6:3. После финальной сирены случилась массовая потасовка.

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В драке участвовали шесть хоккеистов, по три с каждой стороны. У «Далласа» в потасовке оказались шведский форвард Оскар Бек и защитники Лиан Биксель из Швейцарии и Илья Любушкин из России. За «Эдмонтон» дрались канадские игроки Трой Стечер и Кори Перри, а также российский форвард Василий Подколзин.

Всё это случилось за несколько секунд до концовки матча. Далее после истечения времени потасовка приобрела массовый характер, в дело пришлось вмешиваться арбитрам. По итогам стычки были наказаны двухминутными штрафами все шестеро игроков.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: