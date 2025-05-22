Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

После окончания матча «Даллас» — «Эдмонтон» произошла массовая драка с участием россиян

После окончания матча «Даллас» — «Эдмонтон» произошла массовая драка с участием россиян
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 22 мая в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл первый матч серии третьего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 6:3. После финальной сирены случилась массовая потасовка.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Нурс, Макдэвид) – 10:19     1:1 Сегин – 15:22     1:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 26:08 (pp)     1:3 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 27:48     2:3 Хейсканен (Гранлунд, Марчмент) – 40:32 (pp)     3:3 Гранлунд (Хейсканен, Сегин) – 43:49 (pp)     4:3 Дюшейн (Хинц, Рантанен) – 45:58 (pp)     5:3 Сегин (Стил, Робертсон) – 56:02     6:3 Линделль – 56:45    

ВИДЕО

В драке участвовали шесть хоккеистов, по три с каждой стороны. У «Далласа» в потасовке оказались шведский форвард Оскар Бек и защитники Лиан Биксель из Швейцарии и Илья Любушкин из России. За «Эдмонтон» дрались канадские игроки Трой Стечер и Кори Перри, а также российский форвард Василий Подколзин.

Всё это случилось за несколько секунд до концовки матча. Далее после истечения времени потасовка приобрела массовый характер, в дело пришлось вмешиваться арбитрам. По итогам стычки были наказаны двухминутными штрафами все шестеро игроков.

Материалы по теме
Видео
«Даллас» с победы стартовал в серии с «Эдмонтоном», отыграшись с 1:3 в игре полуфинала КС

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android