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Драйзайтль вышел на второе место в гонке бомбардиров Кубка Стэнли, догнав Макдэвида

Драйзайтль вышел на второе место в гонке бомбардиров Кубка Стэнли, догнав Макдэвида
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль набрал три очка в первом матче серии 1/2 финала плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (3:6). Немецкий форвард отметился голом и двумя результативными передачами, которые позволили ему набрать 19 очков (6+13) в Кубке Стэнли текущего сезона.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Нурс, Макдэвид) – 10:19     1:1 Сегин – 15:22     1:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 26:08 (pp)     1:3 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 27:48     2:3 Хейсканен (Гранлунд, Марчмент) – 40:32 (pp)     3:3 Гранлунд (Хейсканен, Сегин) – 43:49 (pp)     4:3 Дюшейн (Хинц, Рантанен) – 45:58 (pp)     5:3 Сегин (Стил, Робертсон) – 56:02     6:3 Линделль – 56:45    

Этот показатель вывел Драйзайтля на второе место в гонке бомбардиров плей-офф, позволив догнать по очкам одноклубника Коннора Макдэвида (3+16), который в этом же матче с «Далласом» отметился двумя ассистами. Лидером гонки с 20 очками (9+11) остался финский нападающий «Старз» Микко Рантанен, который в игре с «Эдмонтоном» оформил результативный пас.

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