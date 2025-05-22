Драйзайтль вышел на второе место в гонке бомбардиров Кубка Стэнли, догнав Макдэвида

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль набрал три очка в первом матче серии 1/2 финала плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (3:6). Немецкий форвард отметился голом и двумя результативными передачами, которые позволили ему набрать 19 очков (6+13) в Кубке Стэнли текущего сезона.

Этот показатель вывел Драйзайтля на второе место в гонке бомбардиров плей-офф, позволив догнать по очкам одноклубника Коннора Макдэвида (3+16), который в этом же матче с «Далласом» отметился двумя ассистами. Лидером гонки с 20 очками (9+11) остался финский нападающий «Старз» Микко Рантанен, который в игре с «Эдмонтоном» оформил результативный пас.

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