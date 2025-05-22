Драйзайтль вышел на второе место в гонке бомбардиров Кубка Стэнли, догнав Макдэвида
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль набрал три очка в первом матче серии 1/2 финала плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (3:6). Немецкий форвард отметился голом и двумя результативными передачами, которые позволили ему набрать 19 очков (6+13) в Кубке Стэнли текущего сезона.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Нурс, Макдэвид) – 10:19 1:1 Сегин – 15:22 1:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 26:08 (pp) 1:3 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 27:48 2:3 Хейсканен (Гранлунд, Марчмент) – 40:32 (pp) 3:3 Гранлунд (Хейсканен, Сегин) – 43:49 (pp) 4:3 Дюшейн (Хинц, Рантанен) – 45:58 (pp) 5:3 Сегин (Стил, Робертсон) – 56:02 6:3 Линделль – 56:45
Этот показатель вывел Драйзайтля на второе место в гонке бомбардиров плей-офф, позволив догнать по очкам одноклубника Коннора Макдэвида (3+16), который в этом же матче с «Далласом» отметился двумя ассистами. Лидером гонки с 20 очками (9+11) остался финский нападающий «Старз» Микко Рантанен, который в игре с «Эдмонтоном» оформил результативный пас.
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