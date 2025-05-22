«Даллас» оформил уникальный камбэк с «Эдмонтоном». Ранее такого не было в КС в XXI веке

«Даллас Старз» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» (6:3) в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. Во время игры произошло уникальное событие, которого ранее было лишь трижды в истории Кубка Стэнли и ни разу не повторялось в XXI веке. Об этом сообщает StatsCentre в соцсети X (ранее Twitter).
«Эдмонтон» по итогам двух периодов встречи вёл со счётом 3:1, но пропустил пять шайб за третий период. По данным источника, в XXI веке не было команды, проигрывавшей по ходу встречи Кубка Стэнли сопернику с разницей в несколько голов и забросившей в третьем периоде пять и более безответных голов.
Однако подобный уникальный камбэк удавалось устроить трижды в XX веке: это сделали «Эдмонтон» в игре с «Миннесотой Норт Старз» (8:5) 28 апреля 1984 года, «Лос Анджелес Кингз» во встрече с «Эдмонтоном» (6:5) 10 апреля 1982 года и «Монреаль Канадиенс» в матче с «Бостон Брюинз» (7:5) 8 апреля 1971 года. Во всех трёх случаях было также заброшено пять шайб.
Отметим, что «Миннесота Норт Старз» — бывшая профессиональная команда, выступавшая в Национальной хоккейной лиге. Была основана в 1967 году. Финалист Кубка Стэнли 1981, 1991 годов. В 1993 году переехала в Даллас и стала называться «Даллас Старз».
Главные «камбэки» в истории плей-офф НХЛ:
- 22 мая 2025
-
08:10
-
07:53
-
07:45
-
07:38
-
06:37
-
05:58
-
04:13
-
04:08
-
03:23
-
02:44
-
01:39
-
01:07
-
00:59
-
00:54
-
00:48
-
00:44
-
00:40
-
00:36
-
00:35
-
00:35
-
00:29
-
00:29
-
00:25
-
00:21
-
00:15
-
00:10
-
00:04
-
00:02
-
00:02
- 21 мая 2025
-
23:59
-
23:59
-
23:54
-
23:51
-
23:49
-
23:45