«Даллас» оформил уникальный камбэк с «Эдмонтоном». Ранее такого не было в КС в XXI веке

«Даллас Старз» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» (6:3) в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. Во время игры произошло уникальное событие, которого ранее было лишь трижды в истории Кубка Стэнли и ни разу не повторялось в XXI веке. Об этом сообщает StatsCentre в соцсети X (ранее Twitter).

«Эдмонтон» по итогам двух периодов встречи вёл со счётом 3:1, но пропустил пять шайб за третий период. По данным источника, в XXI веке не было команды, проигрывавшей по ходу встречи Кубка Стэнли сопернику с разницей в несколько голов и забросившей в третьем периоде пять и более безответных голов.

Однако подобный уникальный камбэк удавалось устроить трижды в XX веке: это сделали «Эдмонтон» в игре с «Миннесотой Норт Старз» (8:5) 28 апреля 1984 года, «Лос Анджелес Кингз» во встрече с «Эдмонтоном» (6:5) 10 апреля 1982 года и «Монреаль Канадиенс» в матче с «Бостон Брюинз» (7:5) 8 апреля 1971 года. Во всех трёх случаях было также заброшено пять шайб.

Отметим, что «Миннесота Норт Старз» — бывшая профессиональная команда, выступавшая в Национальной хоккейной лиге. Была основана в 1967 году. Финалист Кубка Стэнли 1981, 1991 годов. В 1993 году переехала в Даллас и стала называться «Даллас Старз».

Главные «камбэки» в истории плей-офф НХЛ: