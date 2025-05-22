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«Даллас» оформил уникальный камбэк с «Эдмонтоном». Ранее такого не было в КС в XXI веке

«Даллас» оформил уникальный камбэк с «Эдмонтоном». Ранее такого не было в КС в XXI веке
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«Даллас Старз» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» (6:3) в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. Во время игры произошло уникальное событие, которого ранее было лишь трижды в истории Кубка Стэнли и ни разу не повторялось в XXI веке. Об этом сообщает StatsCentre в соцсети X (ранее Twitter).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Нурс, Макдэвид) – 10:19     1:1 Сегин – 15:22     1:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 26:08 (pp)     1:3 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 27:48     2:3 Хейсканен (Гранлунд, Марчмент) – 40:32 (pp)     3:3 Гранлунд (Хейсканен, Сегин) – 43:49 (pp)     4:3 Дюшейн (Хинц, Рантанен) – 45:58 (pp)     5:3 Сегин (Стил, Робертсон) – 56:02     6:3 Линделль – 56:45    

«Эдмонтон» по итогам двух периодов встречи вёл со счётом 3:1, но пропустил пять шайб за третий период. По данным источника, в XXI веке не было команды, проигрывавшей по ходу встречи Кубка Стэнли сопернику с разницей в несколько голов и забросившей в третьем периоде пять и более безответных голов.

Однако подобный уникальный камбэк удавалось устроить трижды в XX веке: это сделали «Эдмонтон» в игре с «Миннесотой Норт Старз» (8:5) 28 апреля 1984 года, «Лос Анджелес Кингз» во встрече с «Эдмонтоном» (6:5) 10 апреля 1982 года и «Монреаль Канадиенс» в матче с «Бостон Брюинз» (7:5) 8 апреля 1971 года. Во всех трёх случаях было также заброшено пять шайб.

Отметим, что «Миннесота Норт Старз» — бывшая профессиональная команда, выступавшая в Национальной хоккейной лиге. Была основана в 1967 году. Финалист Кубка Стэнли 1981, 1991 годов. В 1993 году переехала в Даллас и стала называться «Даллас Старз».

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