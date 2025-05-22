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Джейк Эттингер догнал Сергея Бобровского по количеству побед в текущем Кубке Стэнли

Джейк Эттингер догнал Сергея Бобровского по количеству побед в текущем Кубке Стэнли
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Голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер оформил свою девятую победу в 14 матчах плей-офф НХЛ сезона-2024/2025. В ночь с 21 на 22 мая мск «Старз» с Эттингером в воротах переиграли на своём льду «Эдмонтон Ойлерз» (6:3) в первом матче финала Западной конференции НХЛ (полуфинала Кубка Стэнли).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Нурс, Макдэвид) – 10:19     1:1 Сегин – 15:22     1:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 26:08 (pp)     1:3 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 27:48     2:3 Хейсканен (Гранлунд, Марчмент) – 40:32 (pp)     3:3 Гранлунд (Хейсканен, Сегин) – 43:49 (pp)     4:3 Дюшейн (Хинц, Рантанен) – 45:58 (pp)     5:3 Сегин (Стил, Робертсон) – 56:02     6:3 Линделль – 56:45    

Благодаря этому Эттингер догнал по количеству побед лидирующего в текущем розыгрыше Кубка по этому показателю российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, в активе которого девять выигранных матчей из 13. Третье место с семью победами в 10 играх занимает голкипер «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен.

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка
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