Джейк Эттингер догнал Сергея Бобровского по количеству побед в текущем Кубке Стэнли

Голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер оформил свою девятую победу в 14 матчах плей-офф НХЛ сезона-2024/2025. В ночь с 21 на 22 мая мск «Старз» с Эттингером в воротах переиграли на своём льду «Эдмонтон Ойлерз» (6:3) в первом матче финала Западной конференции НХЛ (полуфинала Кубка Стэнли).

Благодаря этому Эттингер догнал по количеству побед лидирующего в текущем розыгрыше Кубка по этому показателю российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, в активе которого девять выигранных матчей из 13. Третье место с семью победами в 10 играх занимает голкипер «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен.

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