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Питер Дебур вышел на чистое пятое место по победам в плей-офф в истории НХЛ

Питер Дебур вышел на чистое пятое место по победам в плей-офф в истории НХЛ
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«Даллас Старз» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» (6:3) в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. Для главного тренера «звёзд» Питера Дебура эта победа стала 97-й в матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое пятое место в истории лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Нурс, Макдэвид) – 10:19     1:1 Сегин – 15:22     1:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 26:08 (pp)     1:3 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 27:48     2:3 Хейсканен (Гранлунд, Марчмент) – 40:32 (pp)     3:3 Гранлунд (Хейсканен, Сегин) – 43:49 (pp)     4:3 Дюшейн (Хинц, Рантанен) – 45:58 (pp)     5:3 Сегин (Стил, Робертсон) – 56:02     6:3 Линделль – 56:45    

Дебур обошёл Майка Кинэна, у которого 96 побед в плей-офф НХЛ. На четвёртом месте расположился Дик Ирвин с 100 победами. Тройку замыкает недавно возглавивший «Анахайм Дакс» Джоэль Кенневилль со 121 победой, что является лучшим результатом для действующих тренеров НХЛ. Второе место у Эла Арбора с 123 победами в плей-офф.

Первое место по победам в плей-офф НХЛ с большим отрывом занимает легендарный тренер Скотти Боумэн, на счету которого 223 победы и девять Кубков Стэнли.

Отметим, что Дебур имеет наибольшее количество побед в истории НХЛ среди тренеров, которые ни разу не выигрывали Кубок Стэнли.

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