Питер Дебур вышел на чистое пятое место по победам в плей-офф в истории НХЛ

«Даллас Старз» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» (6:3) в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. Для главного тренера «звёзд» Питера Дебура эта победа стала 97-й в матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое пятое место в истории лиги.
Дебур обошёл Майка Кинэна, у которого 96 побед в плей-офф НХЛ. На четвёртом месте расположился Дик Ирвин с 100 победами. Тройку замыкает недавно возглавивший «Анахайм Дакс» Джоэль Кенневилль со 121 победой, что является лучшим результатом для действующих тренеров НХЛ. Второе место у Эла Арбора с 123 победами в плей-офф.
Первое место по победам в плей-офф НХЛ с большим отрывом занимает легендарный тренер Скотти Боумэн, на счету которого 223 победы и девять Кубков Стэнли.
Отметим, что Дебур имеет наибольшее количество побед в истории НХЛ среди тренеров, которые ни разу не выигрывали Кубок Стэнли.
- 22 мая 2025
-
08:55
-
08:30
-
08:30
-
08:19
-
08:10
-
07:53
-
07:45
-
07:38
-
06:37
-
05:58
-
04:13
-
04:08
-
03:23
-
02:44
-
01:39
-
01:07
-
00:59
-
00:54
-
00:48
-
00:44
-
00:40
-
00:36
-
00:35
-
00:35
-
00:29
-
00:29
-
00:25
-
00:21
-
00:15
-
00:10
-
00:04
-
00:02
-
00:02
- 21 мая 2025
-
23:59
-
23:59