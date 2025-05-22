Питер Дебур вышел на чистое пятое место по победам в плей-офф в истории НХЛ

«Даллас Старз» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» (6:3) в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. Для главного тренера «звёзд» Питера Дебура эта победа стала 97-й в матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое пятое место в истории лиги.

Дебур обошёл Майка Кинэна, у которого 96 побед в плей-офф НХЛ. На четвёртом месте расположился Дик Ирвин с 100 победами. Тройку замыкает недавно возглавивший «Анахайм Дакс» Джоэль Кенневилль со 121 победой, что является лучшим результатом для действующих тренеров НХЛ. Второе место у Эла Арбора с 123 победами в плей-офф.

Первое место по победам в плей-офф НХЛ с большим отрывом занимает легендарный тренер Скотти Боумэн, на счету которого 223 победы и девять Кубков Стэнли.

Отметим, что Дебур имеет наибольшее количество побед в истории НХЛ среди тренеров, которые ни разу не выигрывали Кубок Стэнли.