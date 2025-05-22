Валерий Каменский высказался о возможном возвращении Александра Овечкина в КХЛ

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о возможном возвращении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Континентальную хоккейную лигу.

«КХЛ будет рада видеть его!» — приводит слова Каменского телеграм-канал команды Александра Овечкина.

Отмечается, что Каменский подчеркнул, что приход звезды подобного масштаба может стать огромным событием как для самой лиги, так и для молодых хоккеистов.

В прошедшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате записал на свой счёт 44 заброшенные шайбы и 29 ассистов. В плей-офф он отметился пятью голами и одной результативной передачей. В КХЛ Овечкин выступал за московское «Динамо», воспитанником которого он является.

Главные рекорды Александра Овечкина: