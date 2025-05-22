Дебур назвал решающий фактор в волевой победе «Далласа» над «Эдмонтоном»
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур прокомментировал волевую победу в первом матче финала Западной конференции с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3). «Звёзды» уступали со счётом 1:3 после второго периода, но забросили пять безответных шайб в третьем игровом отрезке.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Нурс, Макдэвид) – 10:19 1:1 Сегин – 15:22 1:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 26:08 (pp) 1:3 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 27:48 2:3 Хейсканен (Гранлунд, Марчмент) – 40:32 (pp) 3:3 Гранлунд (Хейсканен, Сегин) – 43:49 (pp) 4:3 Дюшейн (Хинц, Рантанен) – 45:58 (pp) 5:3 Сегин (Стил, Робертсон) – 56:02 6:3 Линделль – 56:45
«Я не считаю, что мы сыграли в полную силу в первых двух периодах. Я не чувствовал, что в течение 40 минут мы заставили соперника заслужить поражение. Поэтому ребята отреагировали правильно, и нам повезло. Мы забили несколько голов в большинстве. Рад за нашу игру в большинстве. В прошлом году в этот момент сезона она вызвала много нареканий. Сегодня вечером для нас это стало решающим фактором», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.
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