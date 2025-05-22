Дебур назвал решающий фактор в волевой победе «Далласа» над «Эдмонтоном»

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур прокомментировал волевую победу в первом матче финала Западной конференции с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3). «Звёзды» уступали со счётом 1:3 после второго периода, но забросили пять безответных шайб в третьем игровом отрезке.

«Я не считаю, что мы сыграли в полную силу в первых двух периодах. Я не чувствовал, что в течение 40 минут мы заставили соперника заслужить поражение. Поэтому ребята отреагировали правильно, и нам повезло. Мы забили несколько голов в большинстве. Рад за нашу игру в большинстве. В прошлом году в этот момент сезона она вызвала много нареканий. Сегодня вечером для нас это стало решающим фактором», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.