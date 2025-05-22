Расписание 1/4 финала ЧМ по хоккею — 2025 на 22 мая

22 мая в Дании и Швеции продолжится чемпионат мира по хоккею — 2025. В этот день состоятся четыре матча 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2025 по хоккею 22 мая (время — московское):

17:20. США — Финляндия;

17:20. Швейцария — Австрия;

21:20. Канада — Дания;

21:20. Швеция — Чехия.

Группу А выиграла сборная Канады, Швеция заняла второе место, Финляндия — третье. Замкнула четвёрку сборная Австрии. Группу В возглавила сборная Швейцарии, второе место заняла сборная США, третье — Чехии. Четвёртое место заняла сборная Дании. В 1/4 финала встретятся команды из разных групп. Первое место сыграет с четвёртым, а второе с третьим.