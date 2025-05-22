Кубок Гагарина — 2025 стал самым посещаемым и результативным за всю историю КХЛ

Прошедший розыгрыш Кубка Гагарина — 2025 стал самым посещаемым за всю историю Континентальной хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба КХЛ, суммарно 87 матчей этого розыгрыша посетили 836 472 зрителя (средняя посещаемость – 9614).

Также Кубок Гагарина — 2025 стал самым результативным за всю историю КХЛ – в 87 матчах команды забросили 475 шайб при рекордном среднем значении в 5,46 шайбы за игру.

Напомним, обладателем Кубка Гагарина стал ярославский «Локомотив», который в финальной серии в пяти матчах обыграл челябинский «Трактор». Для «Локомотива» этот Кубок Гагарина стал первым в клубной истории.

«Локомотив» стал восьмым обладателем Кубка Гагарина в истории Континентальной хоккейной лиги.